Власти Башкирии предложат Госдуме оставить в регионах налоги на добычу некоторых ископаемых

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-12T13:23:32+03:00

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Депутаты башкирского парламента вынесут на федеральный уровень вопрос о перечислении в региональные бюджеты 100% доходов от налога на добычу «прочих» полезных ископаемых. В настоящий момент регионы получают только 60% от сбора. Чиновники уже разработали законодательную инициативу по внесению изменений в Бюджетный кодекс России. Документ направили на рассмотрения законодателей при Федеральном Собрании.

Спикер Курултая Константин Толкачев пояснил, что в категорию так называемых «прочих» полезных ископаемых входят углеводороды, алмазы и общераспространенные полезные ископаемые. Председатель Госсобрания также сообщил, что в случае положительного решения по законодательной инициативе Башкирия будет получать дополнительные 350 млн рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU