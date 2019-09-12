2019-09-12T13:23:32+03:00
Общество

Власти Башкирии предложат Госдуме оставить в регионах налоги на добычу некоторых ископаемых

Республика может получать дополнительные 350 млн рублей в год
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Депутаты разработали законодательную инициативуДепутаты разработали законодательную инициативу
Изменить размер текста:

Депутаты башкирского парламента вынесут на федеральный уровень вопрос о перечислении в региональные бюджеты 100% доходов от налога на добычу «прочих» полезных ископаемых. В настоящий момент регионы получают только 60% от сбора. Чиновники уже разработали законодательную инициативу по внесению изменений в Бюджетный кодекс России. Документ направили на рассмотрения законодателей при Федеральном Собрании.

Спикер Курултая Константин Толкачев пояснил, что в категорию так называемых «прочих» полезных ископаемых входят углеводороды, алмазы и общераспространенные полезные ископаемые. Председатель Госсобрания также сообщил, что в случае положительного решения по законодательной инициативе Башкирия будет получать дополнительные 350 млн рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабиров поручил «немедленно уволить» главу минобра Башкирии, если у детей-инвалидов попросят справку
В Башкирии обанкротились две компании молочного холдинга «Давлеканово»
Жители Башкирии сдали незаконное оружие на 1,8 млн рублей
На шаг ближе к профессии мечты: в Уфе детям-сиротам устроили экскурсию в клинику
«Она вышла из себя»: экс-дознавательница из Уфы намерена взыскать с обидчиков уже 300 млн рублей
«Нужны ли нам такие киоски?»: случай с отравлением шаурмой 15 человек прокомментировал мэр Уфы
Башкирию вновь ожидают заморозки
В одном из городов Башкирии сгорел жилой дом
«Покормили – через два часа кровь пошла»: в Уфе отец отравившихся шаурмой детей пытался разобраться с работниками бистро
Под Уфой по вине пьяного водителя в ДТП пострадала молодая девушка
Житель Башкирии сломал ребра своей матери – женщина скончалась от травматического шока
Skoda предлагает выгодные условия на покупку автомобилей в сентябре