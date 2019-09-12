2019-09-12T12:58:55+03:00
Происшествия

Житель Башкирии сломал ребра своей матери – женщина скончалась от травматического шока

Полицейские задержали подозреваемого
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В убийстве женщины подозревается ее собственный сынВ убийстве женщины подозревается ее собственный сынФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ранним утром 10 сентября в небольшом башкирском селе Елимбетово Стерлибашевского района был обнаружен труп пожилой женщины. Она скончалась от множественных побоев в собственном доме. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, прибывшие на место преступления криминалисты зафиксировали на лице и груди погибшей 64-летней пенсионерки гематомы.

Специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу и выяснили, что смерть наступила от травматического шока – несчастной женщине сломали шесть ребер.

Оперативники по подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, задержали 35-летнего сына погибшей. Известно, что официально он проживал в соседнем селе. Работал мужчина вахтовиком на одном из производств в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа.

Следователи начали разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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