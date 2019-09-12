Житель Башкирии сломал ребра своей матери – женщина скончалась от травматического шока
Ранним утром 10 сентября в небольшом башкирском селе Елимбетово Стерлибашевского района был обнаружен труп пожилой женщины. Она скончалась от множественных побоев в собственном доме. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, прибывшие на место преступления криминалисты зафиксировали на лице и груди погибшей 64-летней пенсионерки гематомы.
Специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу и выяснили, что смерть наступила от травматического шока – несчастной женщине сломали шесть ребер.
Оперативники по подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, задержали 35-летнего сына погибшей. Известно, что официально он проживал в соседнем селе. Работал мужчина вахтовиком на одном из производств в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа.
Следователи начали разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU