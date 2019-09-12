Житель Башкирии не вернулся домой после похода в лес
Мужчину искали спасатели
Мужчину нашли в лесуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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11 сентября в госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в селе Лаклы Салаватского района пропал 53-летний мужчина. Он ушел из дома накануне и не вернулся.
На поиски пропавшего отправились сотрудники аварийно-спасательной службы и полицейские. Мужчину удалось отыскать в местном лесном массиве. Он зашел слишком далеко в чащу и не смог найти обратный путь. Заплутавшего уже передали родственникам. Проведенные в лесу часы, по всей видимости, никак не повлияли на его состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU