2019-09-12T09:05:24+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии насмерть разбился мужчина

Он управлял мотоциклом без шлема
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили о смертельном инциденте в Салаватском районе Башкирии. На мотоцикле разбился 31-летний местный житель. Он ехал на своем «Урале» с установленной коляской по трассе Урмантау-Бешевлярово – на 21 километре автодороги что-то пошло не так, и мотоцикл вылетел в кювет.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

В республиканской гоавтоинспекции пояснили, что ранее мужчину лишали водительских прав за пьяное вождение. Транспорт, на котором он разбился, не был зарегистрирован. К тому же погибший управлял мотоциклом без защитного шлема.

– Химико-токсикологические исследования покажут, был ли в этот раз он трезв, – сообщили в правоохранительном ведомстве.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и 13 пострадали. Инспекторы выявили 2200 нарушений и задержали 29 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Надеюсь, здесь никого не убили»: жители Башкирии наткнулись на свой аналог «перевала Дятлова»
«Пообещали надрать уши!»: пропавший житель Ленинградской области нашелся у бабушки в Башкирии
За проститутку из Уфы, обвинившую нигерийца в изнасиловании, вступились коллеги по цеху
Стало известно, где обедали уфимцы, которые отравились шаурмой
В Башкирии пропал без вести 35-летний Денис Хаяртдинов
Житель Башкирии трагически погиб в сотнях километров от дома
Жительницу Башкирии отправили за решетку за невыплату алиментов
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
В Башкирии женщина получила тяжелую травму, упав на бетонный пол
Житель Башкирии прятал наркотики от полиции под ковром
В Уфе не смогли выбрать подрядчика для капитального ремонта 103 домов
Первоклассник из Уфы откопал на берегу реки зуб мамонта
В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 20-летняя девушка
Улицу в Уфе назовут в честь умершего вице-премьера Артура Ахметханова