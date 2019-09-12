На трассе в Башкирии насмерть разбился мужчина

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-12T09:05:24+03:00

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В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили о смертельном инциденте в Салаватском районе Башкирии. На мотоцикле разбился 31-летний местный житель. Он ехал на своем «Урале» с установленной коляской по трассе Урмантау-Бешевлярово – на 21 километре автодороги что-то пошло не так, и мотоцикл вылетел в кювет.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

В республиканской гоавтоинспекции пояснили, что ранее мужчину лишали водительских прав за пьяное вождение. Транспорт, на котором он разбился, не был зарегистрирован. К тому же погибший управлял мотоциклом без защитного шлема.

– Химико-токсикологические исследования покажут, был ли в этот раз он трезв, – сообщили в правоохранительном ведомстве.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и 13 пострадали. Инспекторы выявили 2200 нарушений и задержали 29 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU