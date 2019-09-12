2019-09-12T07:08:30+03:00
Происшествия

Житель Башкирии трагически погиб в сотнях километров от дома

Мужчина случайно выпал из окна тульской высотки
Яна БАЗЕКИНА
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Позавчера вечером, 10 сентября, в Туле трагически погиб 22-летний житель Башкирии. Парень случайно выпал из окна квартиры на 14 этаже, и от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как сообщает издание News-r.ru, выходец из Башкирии приехал недавно в Тулу, чтобы работать тут вахтовым методом. В том доме на улице Немцова молодой человек снимал квартиру вместе со своими друзьями. Что именно произошло в тот вечер, и действительно была ли эта гибель роковой случайностью – сейчас выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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