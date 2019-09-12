В Уфе 15 человек отравились шаурмой

СЕГОДНЯ 06:29 2019-09-12T06:29:39+03:00

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В Уфе 15 человек отравились некачественной шаурмой. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник. Как утверждает издание, среди пострадавших – трое детей и беременная женщина. Все они с болью и рвотой в тяжелом состоянии поступили в больницу. Медики поставили предварительный диагноз «острый гастроэнтерит» (острое воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и кишечника вирусной или бактериальной природы).

По данному факту начато расследование. Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU