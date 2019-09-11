Первоклассник из Уфы откопал на берегу реки зуб мамонта
Находка стала семейной реликвией
Стоп-кадр из репортажа
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Семилетний Даниель из Уфы сделал удивительную находку, пока отдыхал с семьей на берегу Уфимки. Под слоем ила и песка мальчик углядел нечто, похожее на необычный камень. Странным предметом оказался зуб мамонта.
Как сообщает телеканал "Вся Уфа", судя по размерам, животное, которому принадлежал зуб, умерло довольно юным. В любом случае его останки пролежали на берегу реки около четырех тысяч лет, прежде чем их нашел первоклассник
Мальчик решил не отдавать редкую находку в чужие руки, она стала их семейной реликвией и хранится на видном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU