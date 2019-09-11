2019-09-11T17:27:24+03:00
Общество

В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 20-летняя девушка

Девушка исчезла из больницы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Сибае ищут 20-летнюю Ляйсан Зайнуллину. Как сообщили в соцсетях близкие девушки, накануне, 10 сентября, после учёбы днем Ляйсан направилась в больницу с жалобами на боли в сердце, там отпросилась в туалет и бесследно исчезла. Дома девушка до сих пор не объявилась.

О ситуации уже оповестили полицию. По словам близких, пока участковый не смог отыскать Ляйсан.

- Если кто-то ее видел, пожалуйста свяжитесь с нами. Будем безмерно благодарны. Телефоны 8-906-109-76-92 или 8-963-088-69-87, - просят родные пропавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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