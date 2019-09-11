Стали известны подробности смертельной аварии, в которую попал экс-мэр города Башкирии

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-11T12:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Мамадышском районе Татарстана в ДТП разбился экс-мэр Бирска Александр Логачев. Авария унесла жизнь его пассажирки – сотрудницы Бирского суда Марии Беляевой. В салоне авто также находилась ее 19-летняя дочь, студентка казанского университета Александра. Девушку и бывшего градоначальника доставили в больницу. Трагический инцидент прокомментировали в региональной ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба республиканской госавтоинспекции, все случилось ранним утром, в 5:30, на 951 километре трассы Москва-Уфа. За рулем Chevrolet Lanos находился Логачев. По предварительным данным, он управлял машиной в «утомленном состоянии» и не выбрал безопасную дистанцию. В итоге легковушка въехала в попутный КамАЗ.

фото: соцсети

Изначально информация появилась в социальных сетях. Корреспондент «КП-Уфа» обратился за комментарием к Александру Логачеву. Он заявил, что не хочет комментировать происшествие. Очевидцы сообщили, что дочь Беляевой находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU