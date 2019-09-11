КПРФ Башкирии не признала итоги выборов главы республики

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-11T10:48:08+03:00

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Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Юнир Кутлугужин заявил на пресс-конференции, которая прошла 9 сентября, что не признает итоги выборов главы Башкирии.

Кандидат от коммунистов назвал прошедшие 8 сентября выборы «самыми грязными и нечистоплотными за все последние годы». В частности, его смутили «нереалистичные» показатели явки избирателей. В Башкирии она составила 71,8 процента. 82% поддержки Радия Хабирова Кутлугужин охарактеризовал как «издевательские».

Председатель башкирского рескома КПРФ также упрекнул врио главы Башкирии в том, что тот не указывал в агитационных материалах о своем выдвижении от партии «Единая Россия», которая якобы вызывает у населения негативные ассоциации. Хабиров, по утверждению Кутлугужина, использовал свою должность для «самопиара» в средствах массовой информации.

– Использование каруселей, вброса бюллетеней, подтасовывание показателей под спущенные сверху цифры полностью извратили итоги голосования в Башкортостане, – описал Кутлугужин прошедшие в единый день голосования выборы.

Подытоживая свою речь, кандидат в главы республики заявил, что ни он сам, ни бюро рескома не признают результаты выборов на пост руководителя Башкирии и считают их сфальсифицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU