2019-09-11T10:48:08+03:00
Общество

КПРФ Башкирии не признала итоги выборов главы республики

Коммунисты считают явку завышенной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: БРО КПРФфото: БРО КПРФ
Изменить размер текста:

Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Юнир Кутлугужин заявил на пресс-конференции, которая прошла 9 сентября, что не признает итоги выборов главы Башкирии.

Кандидат от коммунистов назвал прошедшие 8 сентября выборы «самыми грязными и нечистоплотными за все последние годы». В частности, его смутили «нереалистичные» показатели явки избирателей. В Башкирии она составила 71,8 процента. 82% поддержки Радия Хабирова Кутлугужин охарактеризовал как «издевательские».

Председатель башкирского рескома КПРФ также упрекнул врио главы Башкирии в том, что тот не указывал в агитационных материалах о своем выдвижении от партии «Единая Россия», которая якобы вызывает у населения негативные ассоциации. Хабиров, по утверждению Кутлугужина, использовал свою должность для «самопиара» в средствах массовой информации.

– Использование каруселей, вброса бюллетеней, подтасовывание показателей под спущенные сверху цифры полностью извратили итоги голосования в Башкортостане, – описал Кутлугужин прошедшие в единый день голосования выборы.

Подытоживая свою речь, кандидат в главы республики заявил, что ни он сам, ни бюро рескома не признают результаты выборов на пост руководителя Башкирии и считают их сфальсифицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимском дендропарке обнаружили труп женщины
Под Уфой приставы приостановили работу станции сотовой связи
Депутаты Курултая согласуют кандидата на пост главы прокуратуры Башкирии
Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
«Высасывает кровь»: в Башкирии появился неизвестный зверь, потрошащий животных
В Башкирии женщина до смерти забила своего мужа-инвалида утюгом
Пьяный мотоциклист из Башкирии влетел в электроопору
Выгодный Trade-in от ГК «Первый Трест»
Уфимка упала с четвертого этажа, протирая окно
В Башкирии мотоциклист чуть не угробил корову
Депутат Курултая Башкирии обратила внимание на «экологическое преступление»
В Башкирии в Совет по правам человека войдут «неудобные для власти люди»
В Уфе состоялось очередное заседание суда по громкому делу об изнасиловании дознавательницы
В Башкирии замначальника исправительной колонии осудят за превышение полномочий
В Башкирии спасатели вытащили из воды тело мужчины
В Уфе из-за ремонта ограничат движение по оживленной автомагистрали
В аварии на трассе разбился экс-мэр города в Башкирии, его пассажирка погибла
В Уфе началось строительство новой четырехполосной дороги
Власти Башкирии выделят сотни миллионов рублей на переобучение работников предпенсионного возраста
Исцарапавшей 13 машин уфимке вынесли приговор
Успей заявиться на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»
Жители Башкирии собрали 5 кг меда с могилы дедушки
Стало известно, куда чаще всего улетали жители Башкирии в летний отпуск
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом