В Башкирии замначальника исправительной колонии осудят за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-11T06:46:29+03:00

Он освободил заключенного за то, что тот сделал ремонт в бане

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В ближайшее время перед судом предстанет замначальника исправительной колонии в Стерлитамаке. 36-летнего мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Свою вину он категорически не признает, сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

По данным следствия, в апреле 2017 года он узнал о том, что в колонию должна наведаться проверка. Тогда мужчина решил заключить сделку с одним из заключенных. Он предложил осужденному сделать ремонт в бане колонии в обмен на условно-досрочное освобождение. В итоге родственники заключенного купили стройматериалы на 40 тысяч рублей, и ремонт был сделан в срок.

По данным следствия в дальнейшем заключенный и правда получил УДО по подложным документам. Однако проверка со стороны ФСБ выявила факт подлога и в отношении замначальника колонии возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU