2019-09-11T06:35:21+03:00
Происшествия

В Башкирии спасатели вытащили из воды тело мужчины

Житель республики утонул в реке Таналык
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувший понедельник, 9 сентября, неподалеку от села Акъяр в Хайбуллинском районе Башкирии на реке Таналык утонул мужчина. В службу спасения обратились очевидцы гибели хайбуллинца.

Как сообщает госкомитет республики по ЧС, тело погибшего достали из воды водолазы, прибывшие на место практически сразу, как поступило сообщение. Они передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Как отмечают в госкомитете Башкирии по ЧС, сейчас в республику пришло «Бабье лето» - обманчивое время, когда жаркая погода может сменяться резким похолоданием.

- Любители водных процедур, особенно в состоянии алкогольного опьянения, при купании в холодной воде рискуют своей жизнью, - предупреждают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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