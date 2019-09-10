2019-09-10T18:33:32+03:00
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В Уфе началось строительство новой четырехполосной дороги

Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В Уфе началось строительство совершенно новой дороги на улице Валерия Лесунова. Предполагается, что на новой автомагистрали будет четыре полосы движения, тротуар и даже велодорожки. О начале масштабной стройки отчитались сегодня в уфимской мэрии.

На данный момент рабочие начали расчистку территории будущей дороги: они вырубают деревья и кустарник и равняют бульдозерами будущее полотно. Предполагается, что строительство будет происходить в два этапа.

Поначалу дорожники сделают участок от улицы Сельская Богородская до бульвара Баландина, а затем уже от бульвара Баландина до Ферина. Длина участков составит 984 и 462 метра соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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