Жители Башкирии собрали 5 кг меда с могилы дедушки

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-10T15:36:11+03:00

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Местные жители в Башкирии собрали с могилы дедушки пять килограммов меда. Насекомые организовали производство сладкого янтаря прямо в памятнике.

Историю о странной находке рассказал Mash Артур Гумеров. Он отправился вместе с родственниками на кладбище, чтобы расчистить могилу дедушки от сирени и пеньков. Во время уборки он периодически слышал подозрительный шум, доносящийся из полого памятника. В какой-то момент оттуда начали вылетать пчелы. Как оказалось, насекомые соорудили там целый улей.

Извлекать пчел помогали пасечники. Артур вызвал их на подмогу. Сжигать насекомых парень не собирался – гуманность превыше всего. В конечном счете, улей из памятника вытащили, а вместе с ним и мед, около пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU