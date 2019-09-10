«В чем было убежали, голодные, уставшие»: подробности поисков пропавших в Башкирии детей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-10T14:45:14+03:00

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В организации «Поиск детей-Уфа» рассказали о том, как волонтеры искали пропавших в Иглино детей. Напомним, они не вернулись домой после школы. Их родители вечером забили тревогу и обратились в отдел полиции.

Как сообщает координатор «Поиска детей» Павел Нестеров, сначала стало известно о пропаже 11-летнего Радмира. Оказалось, он теряется не первый раз. Однако в этом случае на берегу местной реки были найдены разбросанные тетради, которые принадлежали школьнику. На пути к Иглино волонтеры узнали, что ребенок ушел не один. Вместе с ним был одноклассник. В ходе поисков один из активистов предположил, что ребята могли отправиться в уфимскую Черниковку.

– Вагоны, рельсы, полузаброшенная территория, нас человек 10-12 примерно, идём, осматриваем везде, где есть доступ, минуты идут, холодно, пацаны в чем было убежали, голодные, уставшие, – рассказывает Нестеров на странице поисковой организации в соцсети.

Поздней ночью на телефон координатора поисков поступил звонок – детей нашли. Они в отделении полиции. Утром стало известно, что ребят обнаружил случайный прохожий Тимур Хабибрахманов. Он увидел их в районе Колхозного рынка в той самой Черниковке, когда проезжал мимо на машине. Парень взял ребят и отвез в ближайшее отделение полиции. Под утро их вернули домой к родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU