2019-09-10T10:08:01+03:00
Общество

Стала известна судьба пропавшей в Уфе полгода назад 15-летней девушки

Школьницу даже объявляли в федеральный розыск
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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15-летнюю жительницу Уфы Елену С. (имя изменено. – Прим. ред.) полгода разыскивали по всей стране. 23 марта она ушла в лицей, в котором училась и бесследно пропала. К поискам девушки подключились волонтеры и полицейские, а в июне ее объявили в федеральный розыск. Следком даже возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

О том, куда могла уйти девочка подросток, поначалу не было никаких сведений. Известно было, что она из благополучной семьи. На 15 лет ей даже подарили собственного пони. Родители места себе не находили и умоляли всех, кто мог знать, где она находится, срочно обратиться в полицию или к волонтерам.

К счастью, история девушки завершилась благополучно – ее нашли живой и здоровой. Как рассказал «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, девушку разыскали сотрудники полиции совместно с волонтерами в Краснодарском крае.

Сейчас она пропала из базы лиц, находящихся в федеральном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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