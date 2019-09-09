2019-09-09T19:36:09+03:00
Общество

В Уфе полуслепая сирота вынуждена ночевать в конюшне

Девушка уже несколько лет не может дождаться от властей положенной квартиры
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скриншот видео телеканала "Вся Уфа"Фото: скриншот видео телеканала "Вся Уфа"
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В крайне затруднительном положении оказалась полуслепая сирота из Уфы Гульчачак Зиязиева, которая вынуждена ночевать в конюшне. Дело в том, что девушка рано осталась без родителей – мама умерла, а отца лишили родительских прав. Тогда же девочка перестала видеть левым глазом, но операцию ей так и не сделали.

Как рассказала Гульчачак в беседе с телеканалом «Вся Уфа», ее отправили в детский дом. А когда девушке исполнилось 18 лет, ее выпроводили в большую жизнь. Вот только вместо обещанных по закону квадратных метров Гульчачак слышит только постоянные отговорки и обещания, да и инвалидность тоже сняли, так что даже социальных выплат никаких ей не положено.

Вот и приходится девушке ночевать то у одних, то у других знакомых, но долго задерживаться нигде не приходится. Чтобы подработать, Гульчачак устроилась в конюшню – там и остается иногда ночевать.

Сложной историей сироты заинтересовалась и прокуратура, которая решила проверить – когда же обещанные квадратные метры перейдут в собственность девушки. Впрочем, в городской администрации ответ простой: помочь бы рады, но таких нуждающихся перед сиротой еще 251 человек, а свободного жилья на всех не напасешься.

- До момента решения жилищного вопроса мы можем предложить девушке место в общежитии, - пояснила начальник отдела специализированного жилищного фонда Администрации Уфы Рамиля Зиялова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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