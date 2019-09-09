Житель Башкирии два месяца домогался 16-летней дочери своей любовницы

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-09T13:52:52+03:00

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В дежурную часть полиции по городу Мелеуз накануне обратилась 37-летняя женщина. Она обвинила своего любовника в том, что он надругался над ее 16-летней дочерью. По словам матери, 27-летний мужчина развращал девочку два месяца. По всей видимости, несчастная не выдержала и рассказала обо всем самому близкому человеку.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого. Они установили, что парень домогался падчерицы с 15 июня по 15 августа в собственном доме, при этом сам он строил отношения с матерью потерпевшей у нее в квартире.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах также сообщил, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по «наркотической» статье. В настоящий момент задержанный находится под стражей в мелеузовском следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU