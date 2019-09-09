2019-09-09T13:09:44+03:00
Общество

В Курултай Башкирии избрали двух новых депутатов

Оба мандата получают кандидаты из «Единой России»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Толкачев поздравил победителейТолкачев поздравил победителейФото: Рустем АХУНОВ
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Пока вся Башкирии наблюдала за ходом выборов главы региона, в Курултай избрались два новых кандидата. Довыборы прошли в двух избирательных округах – в 9-м Солнечном (Октябрьский район Уфы) и 16-м Комсомольском (Нефтекамск).

Оба мандата, по предварительным итогам, получают кандидаты из «Единой России»: Рустем Ахмадинуров и Фарит Гиндуллин. Победителей поздравил спикер Госсобрания Константин Толкачев. Он отметил, что результаты выборов будут опубликованы чуть позже, но уже сейчас можно говорить об уверенной победе.

– Оба достойно справятся со своими новыми обязанностями, внесут коллегам по депутатскому корпусу интересные предложения по дальнейшей законотворческой работе, оправдают надежды своих избирателей, – поделился Толкачев.

Ахмадинуров ранее уже был депутатом парламента. Гиндуллин же имеет опыт работы в городском совете Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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