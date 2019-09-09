2019-09-09T11:51:32+03:00
Происшествия

Парень из Башкирии изнасиловал 20-летнюю девушку

Он надругался над своей жертвой в бане
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Подозреваемого отпустили под подпискуПодозреваемого отпустили под подписку
Изменить размер текста:

Ранним утром 7 сентября в полицию Учалинского района обратилась 20-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что ее изнасиловали.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло за два часа до того, как девушка написала заявление. Все случилось в бане личного хозяйства ее подруги. 21-летний парень начал приставать к беспомощной девушке, а потом изнасиловал.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого. Он находился в пьяном состоянии. Молодого человека доставили в следственный отдел по городу Учалы, где он дал признательные показания. Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимские бомжи организовали футбольную команду
В Башкирии обнаружили мертвых супругов, тела которых пролежали в квартире пять дней
Успей на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»
Ответы на вопросы наших читателей от ООО «БашРТС»
Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию в центре Уфы – пострадало два ребенка
Радий Хабиров прокомментировал итоги выборов главы Башкирии
Стала известна дата вступления в должность избранного главы Башкирии
В УГНТУ состоялась XXXII Международная научно-техническая конференция
Супруг скончавшейся уфимки рассказал правду о ее смерти
Уфимец устроил аварию, в которой погиб его сын
Бизнесмен Андрей Назаров стал вице-премьером правительства Башкирии
В Башкирии разработают программу развития на ближайшие пять лет
В одном из дворов Уфы произошла кровавая разборка
В Башкирии во время горного марафона потерялся 25-летний спортсмен
В село в Башкирии, где таинственно умерли экс-влюбленные, приехали известные телеэкстрасенсы
Спасатели помогли деблокировать водителя "Лады" после ДТП с "Камазом" в Башкирии
В Башкирии после обработки 99% бюллетеней на выборах лидирует Радий Хабиров
Житель Башкирии собрал в лесу грибы-мутанты
Выборы в Башкирии – 2019: избирательные участки завершили работу