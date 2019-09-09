Парень из Башкирии изнасиловал 20-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-09T11:51:32+03:00

Он надругался над своей жертвой в бане

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Ранним утром 7 сентября в полицию Учалинского района обратилась 20-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что ее изнасиловали.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло за два часа до того, как девушка написала заявление. Все случилось в бане личного хозяйства ее подруги. 21-летний парень начал приставать к беспомощной девушке, а потом изнасиловал.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого. Он находился в пьяном состоянии. Молодого человека доставили в следственный отдел по городу Учалы, где он дал признательные показания. Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU