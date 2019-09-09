2019-09-09T10:39:31+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили мертвых супругов, тела которых пролежали в квартире пять дней

Полицейских вызвали встревоженные соседи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейских вызвали соседи погибшихПолицейских вызвали соседи погибшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшую пятницу, 6 сентября, в дежурную часть полиции Стерлитамака поступил звонок от встревоженных жителей одной из многоэтажек города. Они заявили, что уже несколько дней из соседней квартиры исходит неприятный запах. При этом само жилище никто не покидает. Правоохранители выехали на место, чтобы разобраться в чем дело.

Стражи порядка зашли в квартиру и увидели в комнате тела двоих человек – мужчины и женщины. Трупы уже начали разлагаться. Узнать личность обоих не составило труда. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», они были супругами и проживали в этой квартире продолжительное время. Криминалисты определили, что пара скончалась около пяти дней назад. Примечательно, что на телах погибших не было найдено никаких телесных повреждений.

С места преступления полицейские изъяли две бутылки из-под водки. По одной из версий, семья могла насмерть отравиться алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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