Уфимец устроил аварию, в которой погиб его сын
ДТП произошло в башкирской столице
В аварии погиб сын водителя автомобиля
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45-летний уфимец устроил аварию, в которой погиб его сын-первоклассник.
По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла в Уфе на улице Благоварской. 45-летний горе-отец сел за руль пьяным. Помимо этого, мужчина не проследил, чтобы его ребенок пристегнулся ремнем безопасности.
В итоге пьяный водитель ВАЗ-2113 на скорости врезался в дерево. Сам он получил травмы, а его сын погиб. Примечательно, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.
Сейчас автоинспекторы проверяют все обстоятельства смертельного ДТП. Мужчине может грозить уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU