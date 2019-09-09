СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-09T08:45:15+03:00

Изменить размер текста: A A

45-летний уфимец устроил аварию, в которой погиб его сын-первоклассник.

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла в Уфе на улице Благоварской. 45-летний горе-отец сел за руль пьяным. Помимо этого, мужчина не проследил, чтобы его ребенок пристегнулся ремнем безопасности.

В итоге пьяный водитель ВАЗ-2113 на скорости врезался в дерево. Сам он получил травмы, а его сын погиб. Примечательно, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Сейчас автоинспекторы проверяют все обстоятельства смертельного ДТП. Мужчине может грозить уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU