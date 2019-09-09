Спасатели помогли деблокировать водителя "Лады" после ДТП с "Камазом" в Башкирии
Авария случилась около Малояза
Фото: госкомитет РБ по ЧС
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Вечером 8 сентября на объездной дороге Кропачево - Месягутово близ Малояза случилась серьезная авария. По данным Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, столкнулись ВАЗ-2114 и "Камаз". При каких обстоятельствах машины "встретились", не уточняется.
В ДТП серьезно пострадал 39-летний водитель "легковушки". Его автомобиль так смяло, что спасателям пришлось деблокировать его с помощью специальных инструментов. В конце концов пострадавшего извлекли из стального плена и передали сотрудникам "неотложки".
Фото: госкомитет РБ по ЧС
ИСТОЧНИК KP.RU