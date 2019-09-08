2019-09-08T17:42:31+03:00
Общество

Жители Уфы едва не устроили давку на колесе обозрения из-за скидок

Горожане поспешили использовать «скидочные браслеты»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 8 сентября, в Башкирии проходят выборы главы республики. В честь этого события республиканские власти выдавали жителям Уфы специальные «скидочные браслеты». С их помощью можно получить огромные скидки на всевозможные товары и услуги. Так, например, они дают возможность купить билеты в кино со скидкой 50%. Их выдавали всем, кто пришел на избирательный участок до 15:00.

Жители башкирской столицы поспешили воспользоваться скидками, пока они еще действуют. В результате на колесе обозрения, что на остановке Горсовет, образовалась внушительная толпа. Люди едва не устроили давку из-за возможности прокатиться на аттракционе за полцены.

Очевидцы сняли происходящее на фото и прислали в редакцию «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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