МЧС по Башкирии предупреждает о резком похолодании

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-08T14:17:21+03:00

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МЧС по Башкирии сообщает о резком похолодании в республике. По данным ведомства, ночью и рано утром 9 сентября в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Температура воздуха составит 0, -2 градуса Цельсия.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии со ссылкой на специалистов Башгидрометцентра, в понедельник, 9 сентября, в республике пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью и утром туман. Ветер ожидается северный, 5 – 10 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью 5-10°, в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки 0,-2°, днем 15-20°, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В Уфе температура воздуха составит ночью 7-9°, днем 18-20°. Также жителей башкирской столицы ждет небольшой кратковременный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU