2019-09-07T17:11:47+03:00
Общество

В Уфе аферистка украла у бабушки полмиллиона рублей

Женщина представилась специалистом по проверке счетчиков
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Аферистка сказала, что проверяет счетчики, и ее пустили в домАферистка сказала, что проверяет счетчики, и ее пустили в домФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Две пожилые жительницы Уфы за один день лишились своих сбережений. Бабушки стали жертвами своей доверчивости.

89-летней пенсионерке из Инорса позвонила в дверь неизвестная женщина. Она объяснила, что проверяет электрические счетчики. Попав в квартиру, "специалистка" усыпила бдительность пожилой женщины разными просьбами, а сама забрала из ее "кубышки" 500 тысяч рублей.

В тот же день по схожей схеме мошенники ограбили 69-летнюю женщину. Трое человек представились сотрудниками службы водоснабжения.

- Когда визитеры ушли, уфимка обнаружила, что у нее пропали несколько золотых колец и 10 юбилейных монет, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По обоим фактам заведены дела по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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