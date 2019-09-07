В Уфе аферистка украла у бабушки полмиллиона рублей
Две пожилые жительницы Уфы за один день лишились своих сбережений. Бабушки стали жертвами своей доверчивости.
89-летней пенсионерке из Инорса позвонила в дверь неизвестная женщина. Она объяснила, что проверяет электрические счетчики. Попав в квартиру, "специалистка" усыпила бдительность пожилой женщины разными просьбами, а сама забрала из ее "кубышки" 500 тысяч рублей.
В тот же день по схожей схеме мошенники ограбили 69-летнюю женщину. Трое человек представились сотрудниками службы водоснабжения.
- Когда визитеры ушли, уфимка обнаружила, что у нее пропали несколько золотых колец и 10 юбилейных монет, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
По обоим фактам заведены дела по статье 158 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU