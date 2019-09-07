МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и сильном ветре

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-07T14:32:23+03:00

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В ночь на 8 сентября в Башкирии прогнозируются заморозки на почве. По информации МЧС по республике, температура может понизиться до -2 градусов. При этом днем будет относительно тепло +14,+19 градусов, но сильный ветер помешает насладиться погодой. Он будет северным или северо-восточным с порывами до 18 м/с.

Ближайшей ночью в некоторых районах республики пройдет дождь, а утром на дорогах возможен туман с видимостью 500 метров и менее.

В Уфе обойдется преимущественно без осадков, температура воздуха ночью в столице составит +6,+8 градусов, а днем +17,+19°.

ИСТОЧНИК KP.RU