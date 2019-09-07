В Башкирии изменится схема приема анализов

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-07T10:05:36+03:00

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В рамках "Здравчаса", который состоялся в 13-й больнице Уфы, были озвучены нововведения в схеме приема анализов. Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, что в регионе внедряется штрихкодирование пробирок с биоматериалами. При таком подходе каждая пробирка будет уникальной и в случае необходимости анализы легко смогут идентифицировать. Это позволит свести к минимуму возможность случайной подмены анализов.

Штрих-коды, напомним, уже используются в электронных браслетах, которые выдают больным при госпитализации. Такие браслеты содержат информацию о человеке и помогают избежать ошибок в процессе лечения.

– Это уже другой уровень оказания медицинских услуг, который позволяет максимально быстро принимать решение о тактике лечения экстренного больного, - объяснил Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU