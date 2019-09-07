Стало известно, какие продукты подешевели и подорожали в Башкирии
Аналитики изучили изменение цен за прошедшую неделю
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Аналитики Башстата рассказали, как изменились цены на продукты питания в республике за прошедшую неделю. По данным на 2 сентября 2019 года сильнее всего в регионе подорожали свежие огурцы - на 11,8%, их стоимость оценивается в 51,92 рубля за килограмм. Также в цене выросли гречневая крупа (на 2,3%) и макароны (на 1%).
Зато многие продукты подешевели. Самый заметный спад цен показали капуста - на 15%, репчатый лук - на 13,5%, а также морковь - 10,8%. Кроме того, снизилась стоимость картофеля, яблок, помидоров, мясных консервов и колбас.
ИСТОЧНИК KP.RU