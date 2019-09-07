2019-09-07T13:45:12+03:00
Происшествия

Четыре автобуса столкнулись в Уфе, есть пострадавшие

Авария случилась накануне утром
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Известно о двух пострадавшихИзвестно о двух пострадавших
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Утром 6 сентября на проспекте Октября в Уфе произошла массовая авария - столкнулись четыре автобуса.

По данным Госавтоинспекции республики, 58-летний водитель "Нефаза", вероятно, поворачивал с ул. Города Галле и задел ехавший мимо автобус "Ивеко". Тот отбросило на попутный ПАЗик, а его ударило о другой попутный микроавтобус "Ивеко". Последствия столкновения сотрудники ГИБДД сняли на видео. Судя по кадрам, транспорт получил серьезные механические повреждения.

Известно, что ДТП пострадали двое пассажиров, их состояние не уточняется.

На проспекте Октября в Уфе столкнулись четыре автобуса.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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