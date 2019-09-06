В Уфе молодая девушка мастурбировала и читала молитву на глазах у прохожих
В ночь с 4 на 5 сентября жительница Уфы гуляла по улицам Советского района вместе со своим парнем. В какой-то момент пара увидела перед собой 30-летнюю девушку со спущенными трусами. Никого вокруг не замечая, она мастурбировала, издавая характерные звуки.
Парень достал телефон и стал снимать происходящее на камеру. Уфимка начала приходить в себя после того как ее спросили: «Женщина, нормально все с вами, нет?» Тогда странная девушка быстро натянула трусы и ушла прочь, приговаривая жуткую молитву.
– Молюсь за упокой всех, кого убила и свела с ума, – неоднократно повторяла она.
Сегодня видео оказалось в социальных сетях. Пользователи предполагают, что героиня записи находилась в состоянии наркотического опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU