В Уфе молодая девушка мастурбировала и читала молитву на глазах у прохожих

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-06T14:15:15+03:00

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В ночь с 4 на 5 сентября жительница Уфы гуляла по улицам Советского района вместе со своим парнем. В какой-то момент пара увидела перед собой 30-летнюю девушку со спущенными трусами. Никого вокруг не замечая, она мастурбировала, издавая характерные звуки.

Парень достал телефон и стал снимать происходящее на камеру. Уфимка начала приходить в себя после того как ее спросили: «Женщина, нормально все с вами, нет?» Тогда странная девушка быстро натянула трусы и ушла прочь, приговаривая жуткую молитву.

– Молюсь за упокой всех, кого убила и свела с ума, – неоднократно повторяла она.

Сегодня видео оказалось в социальных сетях. Пользователи предполагают, что героиня записи находилась в состоянии наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU