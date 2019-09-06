2019-09-06T14:15:15+03:00
Общество

В Уфе молодая девушка мастурбировала и читала молитву на глазах у прохожих

Неадекватную девушку сняли на видео
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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В ночь с 4 на 5 сентября жительница Уфы гуляла по улицам Советского района вместе со своим парнем. В какой-то момент пара увидела перед собой 30-летнюю девушку со спущенными трусами. Никого вокруг не замечая, она мастурбировала, издавая характерные звуки.

Парень достал телефон и стал снимать происходящее на камеру. Уфимка начала приходить в себя после того как ее спросили: «Женщина, нормально все с вами, нет?» Тогда странная девушка быстро натянула трусы и ушла прочь, приговаривая жуткую молитву.

– Молюсь за упокой всех, кого убила и свела с ума, – неоднократно повторяла она.

Сегодня видео оказалось в социальных сетях. Пользователи предполагают, что героиня записи находилась в состоянии наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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