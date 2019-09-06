Радий Хабиров о строительстве метро в Уфе: «Эта идея нежизнеспособна»

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-06T08:42:02+03:00

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В минувшую среду, 4 сентября, в уютный пресс-центр «Комсомольской правды - Уфа» пришел в гости временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров. В доверительной беседе с корреспондентами он рассказал о планах региональных властей по развитию транспорта в Уфе. В частности, он ответил на злободневный вопрос об уфимском метро.

- Когда я сюда только пришел, на меня тут же навалили старые идеи. Некоторые нужно было отсеять, как нежизнеспособные. Одна из них – метро. За те деньги, которые на это необходимы, мы сможем построить город-сад, - дал категоричный ответ Хабиров.

Что касается скоростного трамвая, врио главы Башкирии подчеркнул, что пока в правительстве нет четкого понимания о том, в каком направлении будет этот проект.

- На данный момент нет четкого понимания и по скоростному трамваю в башкирской столице. В правительство время от времени приходят различные банкиры и предлагают вложиться в проект, но мы пока не определились. Мы очень внимательно анализируем транспортную ситуацию в Уфе и понимаем, что если не будем идти в ногу со временем, то наступит коллапс. Наша энергия сейчас больше направлена на другое – как сделать так, чтобы город не встал на въезде, - заявил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU