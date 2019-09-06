2019-09-06T07:27:23+03:00
Общество

Валерий Меладзе на бесплатном концерте в Уфе собрал десятки тысяч людей

Выступление было приурочено празднованию 100-летия Башкирии
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 5 сентября, в Уфе перед ДК «Моторостроитель» прошел музыкальный опен-эйр в рамках празднования 100-летия республики.

Главным гостем мероприятия стал Валерий Меладзе. Артист собрал несколько десятков тысяч человек, народу, по предварительным данным, было свыше 20 000.

Все желающие также могли посмотреть показательные выступления ведущих спортсменов республики, воспитанников спортивных школ Уфы, принять участие в мастер-классах. Зоны «Уфа – сувенирная», «Уфа – цветочная» порадовали посетителей широким выбором продукции и яркой презентацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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