В уфимском парке «Кашкадан» появится океанариум

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-06T07:12:04+03:00

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В парке культуры и отдыха «Кашкадан» может появиться океанариум. Это обсуждалось на «Инвестчасе» в правительстве – компания «Водный мир» выступила с предложением.

Планируется построить океанариумом с наличием дельфинария на 700 мест, также будет зона аквариумов с пресноводными рыбами, с тропическим ботаническим садом. Здесь же разместят террариумы и вольеры для содержания крокодилов, черепах, питонов и анаконд.

Инвестор планирует потратить 700 миллионов рублей, будут созданы 90 рабочих мест. Реализовывать проект будут в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU