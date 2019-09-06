В уфимском парке «Кашкадан» появится океанариум
Начать реализацию проекта планируют в 2020 году
.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В парке культуры и отдыха «Кашкадан» может появиться океанариум. Это обсуждалось на «Инвестчасе» в правительстве – компания «Водный мир» выступила с предложением.
Планируется построить океанариумом с наличием дельфинария на 700 мест, также будет зона аквариумов с пресноводными рыбами, с тропическим ботаническим садом. Здесь же разместят террариумы и вольеры для содержания крокодилов, черепах, питонов и анаконд.
Инвестор планирует потратить 700 миллионов рублей, будут созданы 90 рабочих мест. Реализовывать проект будут в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU