Уфимку напугал таракан, который забрался на стол в японском ресторане
Отдых уфимки Анастасии Сапожниковой в одном из столичных японских ресторанов был омрачен появлением незваного гостя. Со стены заведения прямо на стол заполз таракан. Девушка сразу же подозвала официанта. Улыбчивый персонал ничуть не удивился появлению усатого.
– Она попыталась убить его меню, но ничего не вышло, и предложила нам пересесть за другой столик. Мы не согласились и попросили позвать администратора, – рассказала Анастасия изданию UfacityNews.ru.
Подошедший менеджер извинилась и предложила не платить за блюдо. Она объяснила, что такое у них в ресторане происходит впервые. Девушка не стала устраивать разборки и вместе со своей компанией ушла искать заведение, где ей не придется делить трапезу с насекомыми. Таракан тем временем продолжал ползать по столу.
Таракан в уфимском ресторане // 5.09.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU