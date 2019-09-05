Уфимку напугал таракан, который забрался на стол в японском ресторане

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-05T16:02:14+03:00

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Отдых уфимки Анастасии Сапожниковой в одном из столичных японских ресторанов был омрачен появлением незваного гостя. Со стены заведения прямо на стол заполз таракан. Девушка сразу же подозвала официанта. Улыбчивый персонал ничуть не удивился появлению усатого.

– Она попыталась убить его меню, но ничего не вышло, и предложила нам пересесть за другой столик. Мы не согласились и попросили позвать администратора, – рассказала Анастасия изданию UfacityNews.ru.

Подошедший менеджер извинилась и предложила не платить за блюдо. Она объяснила, что такое у них в ресторане происходит впервые. Девушка не стала устраивать разборки и вместе со своей компанией ушла искать заведение, где ей не придется делить трапезу с насекомыми. Таракан тем временем продолжал ползать по столу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/730285" frameborder="0"></iframe> Таракан в уфимском ресторане // 5.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU