Тело убитого уфимца два дня пролежало в квартире

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-05T14:58:45+03:00

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В минувший вторник, 3 сентября, в дежурную часть полиции позвонил жилец одного из домов на улице Орджоникидзе. Он сообщил правоохранителям, что в соседней квартире обнаружен труп мужчины.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка увидели окровавленное тело 48-летнего жителя Башкирии. Как передает собственный источник «КП-Уфа», мужчина скончался от двух ударов ножом в шею. У него также были ранения в области брюшной полости. Известно, что погибший приехал в столицу из Гафурийского района и снимал злополучную квартиру у пенсионерки.

Криминалисты изъяли с места преступления следы рук, обуви, ножи, а также бутылки из-под алкоголя. Труп был доставлен на судмедэкспертизу. Оперативники в это время начали искать предполагаемого преступника.

В качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин. По предварительной информации, они выпивали вместе с погибшим, и в какой-то момент один из них пырнул ножом в живот хозяина квартиры – тот потерял сознание. Самое жуткое, что после этого застолье продолжилось как ни в чем не бывало. Через некоторое время бедняга пришел в себя, и тогда тот же самый мужчина перерезал ему горло. В конечном итоге потерпевший скончался на месте, а его гости поспешили покинуть квартиру. В настоящий момент правоохранители проводят следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU