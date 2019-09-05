2019-09-05T12:47:48+03:00
Общество

В мэрии Уфы обсудили строительство нового моста через реку Белую

Стоимость переправы оценивается в 3,5 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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На оперативном совещании в администрации Уфы обсудили строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского. С докладом выступил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов.

Чиновник рассказал, что в общей сложности финансирование проекта на период 2019-2021 составляет 3,5 млрд рублей. В начале июня был заключен муниципальный контракт с генподрядчиком «Уралмостострой» на выполнение строительных работ. К 1 августа предприятие установило свайные поля фундаментов на трех опорах. Это обошлось в 129 млн рублей. Всего, по словам Муслимова, до конца года планируется провести работы на сумму в 618 млн.

Протяженность моста составит 690 погонных метров. На объекте установят семь опор и сделают три полосы движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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