В мэрии Уфы обсудили строительство нового моста через реку Белую
На оперативном совещании в администрации Уфы обсудили строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского. С докладом выступил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов.
Чиновник рассказал, что в общей сложности финансирование проекта на период 2019-2021 составляет 3,5 млрд рублей. В начале июня был заключен муниципальный контракт с генподрядчиком «Уралмостострой» на выполнение строительных работ. К 1 августа предприятие установило свайные поля фундаментов на трех опорах. Это обошлось в 129 млн рублей. Всего, по словам Муслимова, до конца года планируется провести работы на сумму в 618 млн.
Протяженность моста составит 690 погонных метров. На объекте установят семь опор и сделают три полосы движения.
ИСТОЧНИК KP.RU