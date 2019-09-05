«Вырвал с корнем!: влюбленный уфимец содрал рекламную вывеску в форме очков
Минувшей ночью в Уфе камера наблюдения одного из салонов оптики зафиксировала акт вандализма.
На кадрах видно, что мимо магазина проходят держащаяся за руки молодая пара. Парень внезапно останавливается около торговой точки и начинает прыгать. Сначала неясно, до чего именно он пытается дотянуться, однако когда он буквально сдирает светодиодную рекламную вывеску в форме очков, становится понятно, что стало причиной его действий. По всей видимости, молодой уфимец захотел таким образом произвести впечатление на свою девушку.
– Вырвал с корнем! Лучше прийти и сознаться, подставил не только себя, но и свою девушку! Заявление написали. Считай часы, когда тебя найдут, ну или приходи сам, будет проще, – угрожающе отреагировали на происшествие представители оптики в Instagram.
Уфимец сорвал очки с фасада салона оптики // 5.09.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU