2019-09-05T09:40:20+03:00
Общество

«Вырвал с корнем!: влюбленный уфимец содрал рекламную вывеску в форме очков

Акт вандализма попал на видео
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.comфото: instagram.com
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Минувшей ночью в Уфе камера наблюдения одного из салонов оптики зафиксировала акт вандализма.

На кадрах видно, что мимо магазина проходят держащаяся за руки молодая пара. Парень внезапно останавливается около торговой точки и начинает прыгать. Сначала неясно, до чего именно он пытается дотянуться, однако когда он буквально сдирает светодиодную рекламную вывеску в форме очков, становится понятно, что стало причиной его действий. По всей видимости, молодой уфимец захотел таким образом произвести впечатление на свою девушку.

– Вырвал с корнем! Лучше прийти и сознаться, подставил не только себя, но и свою девушку! Заявление написали. Считай часы, когда тебя найдут, ну или приходи сам, будет проще, – угрожающе отреагировали на происшествие представители оптики в Instagram.

Уфимец сорвал очки с фасада салона оптики // 5.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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