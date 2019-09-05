На трассе в Башкирии разбилась женщина

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-05T07:54:27+03:00

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Накануне днем в Баймакском районе республики произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции, трагедия случилась на 18 километре автодороги Исяново-Баймак.

По предварительной информации, 46-летняя жительница Учалов за рулем «Citroen C4» не справилась с управлением на опасном повороте, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась на бок.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. По всей видимости, в салоне автомобиля она была одна.

В ГИБДД Башкирии привели статистику за минувшие сутки: на дорогах республики зафиксировано 11 аварий, в которых один человек погиб и 11 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU