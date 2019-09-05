2019-09-05T06:47:23+03:00
Происшествия

Стояла на учете у психиатра: стала известна личность упавшей с высоты обнаженной уфимки

Погибшей оказалась 36-летняя женщина, которая проживала вообще в другом районе города
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Стала известна личность погибшей женщины, чье тело было найдено под окнами высотки на улице Кирова рано утром 3 сентября. Напомним, что женщина была полностью обнаженной, а очевидцы вспоминали, что перед падением она вела себя неадекватно: бегала и кричала в подъезде.

Как сообщает Bash.news со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах погибшей оказалась 36-летняя уфимка, которая вообще проживала в другом районе, на улице Энтузиастов. На месте трагедии нашли ее вещи, документы и банковские карты.

Выяснилось, что женщина состояла на учете в психиатрическом диспансере, поэтому следователи сейчас не исключают версию, что именно психическое расстройство могло стать причиной падения с высоты. Сейчас по факту случившегося проходит доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Уфы пообещали сохранить для горожан горнолыжный центр
В Уфе десятки домов останутся без горячей и холодной воды
Власти Башкирии придумали, как предотвратить массовую гибель пчел
В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину и сняли это на видео
Житель Башкирии зарезал ревнивца на глазах у подруги
В Башкирии 69-летний мужчина заблудился в лесу
Жители уфимской Демы жалуются на едкий дым от завода
В Уфе на время ремонта перекроют участок улицы Мустая Карима
«Дочь уже почти седая»: в Уфе уже третий месяц разыскивают 37-летнюю Эльверу Туктагулову
15% организаций Башкирии могут закрыться из-за нарушений налогового законодательства
В Башкирии спасатели экстренно эвакуировали детское отделение больницы
В УГАТУ официально представили нового ректора
Пропавшую три месяца назад молодую девушку заметили в Уфе
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В нефтехимической группе "ТАУ НефтеХим" поздравили первоклассников
Знакомство с заключенным в интернете обернулось для уфимки угрозой жизни
В Уфе подешевел проезд на пригородных электричках
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Эксперты назвали восемь плюсов клубного дома «Соты» как объекта для инвестиций
Ребенок из Башкирии проглотил магниты – жизнь мальчика чудом спасли врачи
В Башкирии создали Совет по правам человека при главе республики
Уфимка оставила прощальную записку и ушла из дома с двумя детьми
Предвыборные дебаты 2019 в Башкирии: «Комсомолка» покажет все в прямом эфире
Сточные воды санатория в Башкирии загрязняли Швецарий
Мужчина из Башкирии избил свою пожилую мать