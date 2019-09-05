Стояла на учете у психиатра: стала известна личность упавшей с высоты обнаженной уфимки

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-05T06:47:23+03:00

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Стала известна личность погибшей женщины, чье тело было найдено под окнами высотки на улице Кирова рано утром 3 сентября. Напомним, что женщина была полностью обнаженной, а очевидцы вспоминали, что перед падением она вела себя неадекватно: бегала и кричала в подъезде.

Как сообщает Bash.news со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах погибшей оказалась 36-летняя уфимка, которая вообще проживала в другом районе, на улице Энтузиастов. На месте трагедии нашли ее вещи, документы и банковские карты.

Выяснилось, что женщина состояла на учете в психиатрическом диспансере, поэтому следователи сейчас не исключают версию, что именно психическое расстройство могло стать причиной падения с высоты. Сейчас по факту случившегося проходит доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU