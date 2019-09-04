2019-09-04T18:27:23+03:00
Общество

Жители уфимской Демы жалуются на едкий дым от завода

Предприятие уверяет, что нарушений у них нет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Дымящие трубы уфимцы даже засняли на видеоДымящие трубы уфимцы даже засняли на видео
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Жители улицы Кандринской в Деме жалуются на едкий дым, идущий, по их словам, с территории местного металлоплавильного цеха. Он расположен буквально в сотне метров от частного сектора.

Как рассказала журналистам телеканала "Вся Уфа" местная жительница Светлана, с запуском производства все растения на ее огороде внезапно покрылись странным налетом. Женщина уверена, что дело в дыме из труб цеха.

На территорию предприятия корреспондентов не пустили, но позже компания пристала официальный комментарий, где со ссылками на Росприродопользование и Роспотребнадзор говорится, что нарушений на производстве нет. Однако местные жители уверены, что обоняние их не обманывает и готовы писать жалобы до победного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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