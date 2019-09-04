Уфимка оставила прощальную записку и ушла из дома с двумя детьми

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-04T12:55:22+03:00

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1 сентября в отдел полиции по микрорайону Сипайлово поступило заявление о том, что в столице Башкирии без вести пропали местная жительница и двое ее детей. Как сообщает собственный источник КП-Уфа в правоохранительных органах, 37-летняя Лилия С. ушла из дома, забрав с собой 14-летнего сына и 9-летнюю дочку.

Заявитель – предположительно, муж пропавшей – добавил, что женщина оставила прощальную записку. По его словам, ранее Лилия никогда не уходила из дома. Куда могла пойти уфимка, остается загадкой даже для ее друзей. Не исключено, что она решила вернуться на родину – известно, что женщина приехала в столицу Башкирии из Узбекистана. У нее действует временная регистрация. Полицейские разыскивают пропавшую.

ИСТОЧНИК KP.RU