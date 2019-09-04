2019-09-04T11:30:47+03:00
Общество

Хабиров пообещал, что столовые в школах Уфы больше не будут напоминать армейские казармы

Врио главы республики подвел первые итоги работы с единым оператором по питанию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях рассказал о первых итогах работы единого муниципального оператора по детскому питанию. На данный момент новая система внедрена в 129 школах и 228 детсадах Уфы.

Врио главы Башкирии отметил, что принять меры пришлось в связи с жалобами от родителей, которым не понравилось, как кормят их детей. Теперь детское питание в образовательных учреждениях, по его словам, приведено к единообразию качества и стиля, у детей появились разные варианты рационов.

– Ну и главное – родителям будет с кого спросить за качество и комфорт малышей, – написал руководитель Башкирии.

Хабиров также пообещал, что в течение ближайших пяти лет будут модернизированы пищеблоки столовых, чтобы они больше не напоминали «армейские казармы».

Картой школьника, по данным врио главы региона, за еду рассчитались почти 20 тысяч учеников. Карта также привязана ЕТК «Алга». В конце своего сообщения Хабиров попросил жителей писать в случае выявления прежних недостатков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ребенок из Башкирии проглотил магниты – за жизнь мальчика боролись врачи
В Башкирии создали Совет по правам человека при главе республики
Уфимка оставила прощальную записку и ушла из дома с двумя детьми
Предвыборные дебаты 2019 в Башкирии: «Комсомолка» покажет все в прямом эфире
Сточные воды санатория в Башкирии загрязняли Швецарий
Мужчина из Башкирии избил свою пожилую мать
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
«Раз устно не может определиться»: экс-дознавательница из Уфы нарисовала на доске, как ее насиловали
В бюджетных учреждениях Башкирии подключат высокоскоростной интернет за 1,7 млрд рублей
Сбор заявок на городской чемпионат «Карапузы, на старт!» официально стартовал
В уфимской Черниковке из-за концерта перекроют две улицы
В Уфе люди предпенсионного возраста смогут переучиться по международным стандартам
Автопробег «Комсомолки»: святое место мечеть «Суфия»
На очистном сооружении в Башкирии погиб водитель самосвала
Школьники из Башкирии, которых лишили аттестатов из-за фальсификации на ЕГЭ, пересдали экзамен
В парламенте Башкирии рассказали, какие законопроекты рассмотрят на осенней сессии
В Башкирии молодой водитель протаранил дерево
Под Уфой опрокинулась иномарка, пострадала 28-летняя девушка
В Уфе загорелся склад с лечебными травами
«Это длилось целую вечность»: уфимская дознавательница рассказала, сколько над ней надругались коллеги
Имя премьер-министра Башкирии объявит Радий Хабиров после выборов
В Уфе воришки забрались в дом, где переночевали и приготовили завтрак
Стала известна судьба пропавшей в Башкирии Галимы Нугаевой
Пациентка из Башкирии набросилась на врача и таскала его за волосы по коридору больницы
«Сказала, что у нее есть другой»: житель Башкирии пытался зарезать жену, которая собиралась подать на развод