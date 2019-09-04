Хабиров пообещал, что столовые в школах Уфы больше не будут напоминать армейские казармы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-04T11:30:47+03:00

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Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях рассказал о первых итогах работы единого муниципального оператора по детскому питанию. На данный момент новая система внедрена в 129 школах и 228 детсадах Уфы.

Врио главы Башкирии отметил, что принять меры пришлось в связи с жалобами от родителей, которым не понравилось, как кормят их детей. Теперь детское питание в образовательных учреждениях, по его словам, приведено к единообразию качества и стиля, у детей появились разные варианты рационов.

– Ну и главное – родителям будет с кого спросить за качество и комфорт малышей, – написал руководитель Башкирии.

Хабиров также пообещал, что в течение ближайших пяти лет будут модернизированы пищеблоки столовых, чтобы они больше не напоминали «армейские казармы».

Картой школьника, по данным врио главы региона, за еду рассчитались почти 20 тысяч учеников. Карта также привязана ЕТК «Алга». В конце своего сообщения Хабиров попросил жителей писать в случае выявления прежних недостатков.

ИСТОЧНИК KP.RU