2019-09-04T06:52:46+03:00
Политика

Имя премьер-министра Башкирии объявит Радий Хабиров после выборов

Кадровое решение окончательно не принято
Эльвина АПАРИНА
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Врио главы Башкирии намерен объявить имя премьер-министра республики после инаугурации, в случае победы на выборах.

Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на источник. Собеседник сообщил изданию, что кадровое решение все еще до конца не принято. Шансы занять это место имеет сопредседатель «Деловой России», бизнесмен Андрей Назаров.

- Он уже ведет переговоры о формировании своей команды, в частности, предложил своего человека на вакантный пост главы минэкономразвития, - пишет издание.

Отметим, что Хабиров баллотируется на пост главы Башкирии от партии «Единая Россия». Помимо него еще семь человек претендуют на данное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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