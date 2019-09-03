2019-09-03T15:31:00+03:00
Происшествия

Конфликт в ночном клубе Башкирии закончился смертью мужчины

Житель Белорецка скончался от побоев через три дня после инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следком передал дело в судСледком передал дело в суд
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В Белорецке перед судом предстанет 34-летний местный житель по обвинению в причинении смерти. Об этом сообщает региональный следком.

Все случилось 7 апреля текущего года в одном из ночных заведений города. Между обвиняемым и пьяным потерпевшим произошел конфликт. Последний бросил в своего оппонента зажигалку и стеклянную посуду. Один из стаканов угодил прямо в голову мужчине. После этого разборка перенеслась на улицу. Возле клуба обвиняемый ударил своего обидчика в шею и грудь. Тот потерял сознания и был госпитализирован. Медики не смогли спасти парня – через три он скончался от черепно-мозговой травмы.

Правоохранители выяснили, что обвиняемый обладал навыками боевых единоборств – а, значит, понимал, что шансы на сопротивление со стороны нетрезвого противника были ничтожны. Тем не менее своей вины в ходе следствия он не признал, сославшись на оборону. Как он утверждает, потерпевший напал на него с ножом. Однако собранные сыщиками доказательства опровергают эту версию.

– Следствием учтена противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, как обстоятельство, смягчающее наказание обвиняемого, – отметили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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