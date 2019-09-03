Бабушка из Башкирии продает игрушки, чтобы купить жизненно необходимые лекарства

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-03T12:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Бабушка Роза из Салавата каждый день сидит на морозе, продавая детские игрушки, чтобы накопить немного денег на покупку жизненно необходимых лекарств. Утром она подходит к одному из торговых домов, располагается на ступеньках, расставляет товар и ждет покупателей. По признанию самой Розы, игрушки у нее берут нечасто: чтобы приобрести одну-единственную упаковку препарата для сердца, ей приходится работать несколько дней.

На бабушку обратили внимание молодые люди. Они пожелали остаться неизвестными. Парни с камерой подошли к пожилой женщине и спросили, в чем она нуждается.

– У меня закончились лекарства для сердца, дорогой сынок. Оно стоит 400 рублей. Не тратьтесь. Вы сами молодые, – сказала пожилая женщина.

Молодые люди сходили в аптеку и купили бабушке препарат. На обратном пути они также заскочили в супермаркет, где приобрели продукты: чай, яйца, хлеб. После этого они вернулись к Розе и вручили ей подарки. Она тут же узнала коробку из-под лекарства: «Да, да, оно!».

– В честь чего же вы мне так, скажите, пожалуйста? Спасибо, мои хорошие. У меня аж слезы идут. У меня все дрожит от счастья, – призналась женщина.

Она также добавила, что дома у нее было продуктов. В качестве благодарности женщина предложила ребятам взять себе по игрушке.

Видео было опубликовано на YouTube-канале «Добрый человек». Авторы разместили видео в городских сообществах ВКонтакте и предложили помочь Розе – «давайте каждый придёт и купит игрушки у бабушки».

Помощь бабушке Розе, Салават.Бабушка Роза из Салавата каждый день собирает деньги на лекарства, которых ей так не хватает. Мы решили помочь и показать вам пример - давайте каждый придёт и купит игрушки у бабушки Розы.

ИСТОЧНИК KP.RU