Бабушка из Башкирии продает игрушки, чтобы купить жизненно необходимые лекарства
Бабушка Роза из Салавата каждый день сидит на морозе, продавая детские игрушки, чтобы накопить немного денег на покупку жизненно необходимых лекарств. Утром она подходит к одному из торговых домов, располагается на ступеньках, расставляет товар и ждет покупателей. По признанию самой Розы, игрушки у нее берут нечасто: чтобы приобрести одну-единственную упаковку препарата для сердца, ей приходится работать несколько дней.
На бабушку обратили внимание молодые люди. Они пожелали остаться неизвестными. Парни с камерой подошли к пожилой женщине и спросили, в чем она нуждается.
– У меня закончились лекарства для сердца, дорогой сынок. Оно стоит 400 рублей. Не тратьтесь. Вы сами молодые, – сказала пожилая женщина.
Молодые люди сходили в аптеку и купили бабушке препарат. На обратном пути они также заскочили в супермаркет, где приобрели продукты: чай, яйца, хлеб. После этого они вернулись к Розе и вручили ей подарки. Она тут же узнала коробку из-под лекарства: «Да, да, оно!».
– В честь чего же вы мне так, скажите, пожалуйста? Спасибо, мои хорошие. У меня аж слезы идут. У меня все дрожит от счастья, – призналась женщина.
Она также добавила, что дома у нее было продуктов. В качестве благодарности женщина предложила ребятам взять себе по игрушке.
Видео было опубликовано на YouTube-канале «Добрый человек». Авторы разместили видео в городских сообществах ВКонтакте и предложили помочь Розе – «давайте каждый придёт и купит игрушки у бабушки».
Помощь бабушке Розе, Салават.Бабушка Роза из Салавата каждый день собирает деньги на лекарства, которых ей так не хватает. Мы решили помочь и показать вам пример - давайте каждый придёт и купит игрушки у бабушки Розы.
ИСТОЧНИК KP.RU