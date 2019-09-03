Уфимская парочка искала укромное место, а нашла дом со шкурами

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-03T11:03:37+03:00

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В Уфе молодая пара наткнулась на жуткий заброшенный дом. Влюбленный искали место для фотосессии, а нашли убежище живодеров.

Бесхозное здание располагается на отшибе улицы Загира Исмагилова. Как это обычно бывает, заброшенный дом облюбовали бомжи, бродяги и маргиналы. Александра Марченко и ее молодой человек забрели сюда в поисках интересной локации для фотосессии, но то, что они увидели, их шокировало.

– На втором этаже увидели, как сушатся шкуры, решили подняться, а их там просто десятки шкур собачьих, но овечьи они совсем не похожи, там ужасно и запах, и вонь, и кости и мясо», - цитирует девушку телеканал «Вся Уфа».

Испуганная Александра предположила, что живодеры едят мясо животных, оставляют шкуры и продают их. Она обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители составили акт, засняли на камеру висящие шкуры и опросили соседей. Тем не менее изымать находку они пока не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU