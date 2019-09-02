Сотрудник уфимской колонии до смерти избил заключенного
Верховный суд Башкирии отказался удовлетворять апелляцию бывшего сотрудника исправительной колонии. Ранее Калининский суд Уфы признал его виновным в превышении должностным полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть.
Суд установил, что в июля 2017 года в колонии один из осужденных отказался проходить досмотр личных вещей. В связи с этим сотрудник исправительного учреждения применил силу. Обездвижив нарушителя, он несколько раз ударил его по телу. Травмы оказались смертельными – мужчина скончался на месте.
Подсудимого приговорили к девяти годам и шести месяцам тюрьмы с лишением права занимать должность в системе правоохранительных органов на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU