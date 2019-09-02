Из Уфы в Китай движется первый ускоренный контейнерный поезд

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-02T14:53:43+03:00

Поезд из Уфы в Китай отправился 30 августа Фото: Евгения ГУСЕВА

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В минувшую пятницу, 30 августа, со станции Черниковка Куйбышевской железной дороги отправился первый ускоренный контейнерный поезд. Пункт назначения состава – китайский город Ченду.

Поезд, груженный пятьюдесятью 40-футовыми контейнерами, за шесть суток преодолеет пять тысяч километров пути до станции Забайкальск. Оттуда груз направят уже по железным дорогам Китая.

– В составе поезда контейнеры с продукцией деревообрабатывающего завода Kronospan, – сообщает пресс-служба РЖД.

В дальнейшем планируется увеличить отправки в составе контейнерных поездов по другим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU