2019-09-02T14:53:43+03:00
Общество

Из Уфы в Китай движется первый ускоренный контейнерный поезд

Состав отправился со станции Черниковка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Поезд из Уфы в Китай отправился 30 августаПоезд из Уфы в Китай отправился 30 августаФото: Евгения ГУСЕВА
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В минувшую пятницу, 30 августа, со станции Черниковка Куйбышевской железной дороги отправился первый ускоренный контейнерный поезд. Пункт назначения состава – китайский город Ченду.

Поезд, груженный пятьюдесятью 40-футовыми контейнерами, за шесть суток преодолеет пять тысяч километров пути до станции Забайкальск. Оттуда груз направят уже по железным дорогам Китая.

– В составе поезда контейнеры с продукцией деревообрабатывающего завода Kronospan, – сообщает пресс-служба РЖД.

В дальнейшем планируется увеличить отправки в составе контейнерных поездов по другим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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