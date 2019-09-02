2019-09-02T10:38:30+03:00
Происшествия

Уфимца в собственном автомобиле едва не убили неизвестные

Мужчина обратился в полицию через считанные минуты после нападения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
На мужчину напали глубокой ночьюНа мужчину напали глубокой ночьюФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Кировском районе Уфы местного жителя чуть не убили в собственном автомобиле. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», инцидент произошел минувшей ночью в одном из дворов по улице Амантая.

В дежурную часть полиции обратился 33-летний уфимец. Он сообщил, что буквально пять минут назад на него напали двое неизвестных. Они ворвались к нему в BMW X6 и стали избивать. Один из них вцепился потерпевшему в шею и начал душить. Как мужчине удалось отбиться от нападавших, неизвестно. Тем не менее он смог остаться относительно целым и заявить о нападении. Несмотря на оперативное обращение, найти злоумышленников не удалось.

С места преступления криминалисты изъяли 11 «пальчиков», след обуви и крови, которые принадлежали, предположительно, одному из нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24