Уфимца в собственном автомобиле едва не убили неизвестные

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-02T10:38:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Уфы местного жителя чуть не убили в собственном автомобиле. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», инцидент произошел минувшей ночью в одном из дворов по улице Амантая.

В дежурную часть полиции обратился 33-летний уфимец. Он сообщил, что буквально пять минут назад на него напали двое неизвестных. Они ворвались к нему в BMW X6 и стали избивать. Один из них вцепился потерпевшему в шею и начал душить. Как мужчине удалось отбиться от нападавших, неизвестно. Тем не менее он смог остаться относительно целым и заявить о нападении. Несмотря на оперативное обращение, найти злоумышленников не удалось.

С места преступления криминалисты изъяли 11 «пальчиков», след обуви и крови, которые принадлежали, предположительно, одному из нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU